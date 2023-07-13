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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçildi

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçilen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “120 milyar dolar yıllık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak için Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız” dedi.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçildi
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanlığı'na seçildi. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İTO Başkanı Avdagiç, HİB Başkanlığı görevini Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan devraldı.

Avdagiç, yaptığı değerlendirmede, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında 26 milyar dolara ulaştığını söyledi. Avdagiç, "Yüksek katma değere sahip hizmet ihracatımızın dünyadaki payının artması tüm sektörlerimize katkı verecek. 120 milyar dolar yıllık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak için Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, Nisan 2018 ve Kasım 2022'de yapılan seçimlerde İstanbul Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmişti. Avdagiç, halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı, THY Yönetim Kurulu Üyeliği ile DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yerine getiriyor.

  • Hizmet ihracatı
  • Şekib Avdagiç
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