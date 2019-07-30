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Operasyon düzenlenen evden PKK - FETÖ iş birliği çıktı

Diyarbakır'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, haklarında toplama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ve FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı örgütsel kitaplar ele geçirildi.

  • 24 TV / Diyarbakır
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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
 
Operasyonlar kapsamında adli kontrol hükümlerini ihlal etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan Cihan (K) D. Y. isimli şahıs,  Bağlar ilçesinde yakalanarak TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
 
D.Y'nin örgütün kırsal alanda faaliyet gösterirken eylem yapmak amacıyla illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra yakalandığı ve 2019 yılında adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi.
 
İfadesi alınan D. Y’nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
 
Evlerde yapılan aramada, haklarında toplama kararı bulunan PKK/KCK Terör Örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitapların yanı sıra, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

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