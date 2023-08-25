Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından 6'lı masanın ortakları arasında çıkan kavgalar sürüyor.

Seçim hezimetinin faturasının Kılıçdaroğlu'na kesilmesiyle suların durulmadığı ittifakta başlayan yangın ise CHP'ye sıçradı.

CHP'de seçim sonrası 'değişim' rüzgarı başladı Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığından çekilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bu süreçte de başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere isyan bayrağını çekti.

"CHP'Yİ TEK BAŞINA YEREL SEÇİMLERE SOKACAK"



Ancak İmamoğlu yaptığı son çıkışla 'belediye başkanlığı' görevine devam edeceği sinyalini verirken, 'değişim' rüzgarlarını dindirmek adına bazı hamlelere girişen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yerel seçim hazırlıklarına başladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da tv100 kanalında katıldığı programda 'kulis bilgisi' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim hamlesini paylaştı.

'Kulis' ve 'izlenim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte CHP'yi yerel seçimlere tek başına sokmaktan yana olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.