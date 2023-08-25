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Güncel

İttifak çatırdıyor: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtacak yerel seçim planı

Seçimlerde alınan hezimet sonrası 6'lı masada başlayan kavgalar CHP'yi de çıkmaza soktu. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı programda seçim mağlubiyeti sonrası değişim rüzgarlarının başladığı CHP'de yerel seçim için 'tek başına seçimlere girme' kararının alındığını ileri sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihinin bu yönde olduğunu söyleyen Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceğini iddia etti.

25 Ağustos 2023 Cuma 01:24 - Güncelleme:
İttifak çatırdıyor: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masayı dağıtacak yerel seçim planı
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Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından 6'lı masanın ortakları arasında çıkan kavgalar sürüyor.

Seçim hezimetinin faturasının Kılıçdaroğlu'na kesilmesiyle suların durulmadığı ittifakta başlayan yangın ise CHP'ye sıçradı.

CHP'de seçim sonrası 'değişim' rüzgarı başladı Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığından çekilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bu süreçte de başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere isyan bayrağını çekti.

"CHP'Yİ TEK BAŞINA YEREL SEÇİMLERE SOKACAK"

Ancak İmamoğlu yaptığı son çıkışla 'belediye başkanlığı' görevine devam edeceği sinyalini verirken, 'değişim' rüzgarlarını dindirmek adına bazı hamlelere girişen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da yerel seçim hazırlıklarına başladı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da tv100 kanalında katıldığı programda 'kulis bilgisi' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim hamlesini paylaştı.

'Kulis' ve 'izlenim' diyerek Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte CHP'yi yerel seçimlere tek başına sokmaktan yana olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.

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