25 Şubat 2020 Salı09:30 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:31

Ankara’da siyaset kulisleri hareketlendi. Millet İttifakı’nda CHP’nin gizli ortağı HDP’nin önceki gün Ankara’da yapılan 4. Olağan Kongresi’nde sürpriz bir değişim yaşandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin yerine Mithat Sancar aday gösterildi. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan görevine devam ederken, Sancar yeni Eş Genel Başkan seçildi. Yaşanan değişiklik HDP’de Türk solunu tasfiye olarak değerlendirildi. Figen Yüksekdağ ve Sezai Temelli ile devam eden aşırı sol akımı, Sancar’ın Eş Genel Başkanlığa seçilmesiyle kırıldı. HDP’de Türk solunu tasfiye çalışmaları ‘siyaseti yeniden dizayn çabası’ şeklinde yorumlandı. İYİ Parti’de başlayan istifalar ve HDP’nin CHP’ye yaptığı ‘şeffaflık’ çağrısının ardından söz konusu tasfiyenin gelmesi dikkat çekici bulundu.

BULDAN’DAN CHP’YE MESAJ

CHP’nin gizli ortağı HDP’den gelen ‘şeffaf ittifak’ çağrısı üstü örtülü biçimde yinelendi. Daha önce bir mülakatında CHP’den açıkça söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu kez kongrede yaptığı konuşmada çağrısını net bir adres vermeyerek ‘demokrasi ittifakı’ mesajı ile sürdürdü.

HDP’den üst üste gelen çağrılara CHP’den gelecek yanıt beklenirken, yönetim de suskunluğa büründü. Beklenen açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan isim vermeden HDP’ye yeşil ışık yaktığı bir demeci ile geldi. Kılıçdaroğlu, “Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım” demekle yetindi. Bu cevabın HDP’yi tatmin edip etmeyeceğini ise önümüzdeki dönem gösterecek.

O BLOKTA YER ALMAYACAK

CHP ile HDP arasında medya vasıtasıyla söz konusu mesajlaşma yaşanırken, CHP’nin diğer ortağı İYİ Parti’de ise özellikle 31 Mart yerel seçimleri sürecinde başlayan ikili yakınlaşma rahatsızlığı daha da artırdı. İYİ Parti’de bu yüzden istifalar gelirken, söz konusu hamleler partiyi de bir seçim yapmaya itti. İYİ Parti kulislerinde bu rahatsızlık sık sık dillendirilirken, yakınlaşmanın devam etmesi ve ittifakın resmileşmesi halinde İYİ Parti’nin o blokta yer almayacağı kesin bir şekilde dile getiriliyor.

(Yeni Şafak)