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  • İttifak ortakları arasında büyük gerilim! CHP'li Tekin'den Ali Babacan'a çok sert tepki: Yazıklar olsun
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İttifak ortakları arasında büyük gerilim! CHP'li Tekin'den Ali Babacan'a çok sert tepki: Yazıklar olsun

CHP'li Gürsel Tekin, 'CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü' diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, 'Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Bu CHP emekçileri sahada, sokakta yemediler yedirmediler size çalıştılar.' sözleriyle tepki gösterdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
İttifak ortakları arasında büyük gerilim! CHP'li Tekin'den Ali Babacan'a çok sert tepki: Yazıklar olsun
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Özellikle seçim kaybedildikten sonra CHP'yi destekleyen medya, köşe yazarları, yorumcular biz ve diğer partiler için şiddetli bir şekilde 'CHP bunları niye taşıdı, CHP bunlarla niye beraber oldu, niye bu kadar milletvekili verdi' dediler. Bu sesi çok çıkanlara soruyorum: CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi?" ifadelerini kullandı.

CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV yayınında Babacan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

CHP'Lİ TEKİN: YAZIKLAR OLSUN EMEKÇİLERİMİZ SOKAKTA SİZLER İÇİN ÇALIŞTI

"Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. " diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim konuşmuş Sayın Babacan. CHP Genel Başkanından böyle bir laf duydunuz mu? Sayın Davutoğlu? Sayın Akşener? Ya ne bu ya... Ayıp gerçekten ayıp. Bütün içerideki, dışarıdaki gazetecilerin parti içindeki muhaliflerin eleştirisine rağmen sayın genel başkanımız aslanlar gibi Altılı Masa'ya sahip çıktı. Bu CHP emekçileri sahada, sokakta yemediler yedirmediler size çalıştı. Bu cevabınız kimse Sayın Babacan? Başarının ortakları çoktur. Başarısızlıkların da mazeretleri o kadar çok ki inanılır gibi değil. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var."

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