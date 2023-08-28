İttifaka rest çeken Akşener'e bir tepki de Yarkadaş'tan: Hiç ders çıkarmıyor

Seçimlerde alınan mağlubiyet, koalisyon ortaklarını birbirine düşürdü. CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimlere ilişkin karşılıklı restleşmeler yaşanırken, İYİ Parti lideri Akşener, geçtiğimiz cumartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koalisyon ortaklarına ağır eleştiriler yöneltti.



Akşener, Afyonkarahisar'daki konuşmasında "Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"ONLARIN YOLUNU KAPATANLARA ENGEL OLAMADIM"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum.

"HİÇBİR İLÇE VE BELDEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Akşener; "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" dedi.

CHP'LİLER ÇILGINA DÖNDÜ

Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri, CHP'li isimleri çılgına çevirdi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de yaptığı açıklamasında Akşener'in konuşmasını fiyasko olarak nitelendirdi.



"MERAL HANIM TARİH HOCASI AMA TARİHTEN HİÇ DERS ÇIKARMIYOR"

Yarkadaş "Bu konuşma İYİ Parti açısından fiyaskoyla sonuçlandı. Yaptıkları konuşma basit bir grup konuşmasından öteye gitmedi. İYİ Parti'nin tabanı CHP'yle bu kadar sert şekilde tartışılmasını istemiyor. Afyon'daki toplantıya İYİ Parti tabanı ilgi göstermedi. Yüzlerce otobüs kaldırmaya çalıştılar ancak İYİ Parti'nin tabanı Meral Hanım'a kızgın, bu tavrın İYİ Parti'ye kaybettirdiğini düşünüyor. Meral Hanım tarih hocası ama tarihten hiç ders çıkarmıyor." sözlerini kullandı.

"KEMAL BEY'İN KAZANAMAYACAĞINA DAİR KANAAT OLUŞTURDUNUZ"

Akşener'in konuşmasını değerlendiren Yarkadaş "Siyaseten hiçbir karşılığı olmayan bir konuşma. Bu çelişkilerle dolu konuşmada Akşener'e bir özür dileyin çağrısı yapmıştım ama yanlış kişiden özür diledi. Ben 'Türk milletinden özür dileyin' demiştim, masayı dağıttınız, güvensiz ortamı yarattığınız, 5 puanı Cumhur İttifakı'na 5 puanı yolladığınız için. Çıktı, hiçbir gerçekliği olmayan bir konuşma yaptı ve 'İki arkadaşın adaylığını sağlayamadım, istemediğimiz kişinin adaylığını engelleyemediğim için özür dilerim' dedi. Siz CHP'li iki belediye başkanını, CHP'ye rağmen aday yapmaya çalıştınız, Kemal Bey'in kazanamayacağına ilişkin bir kanaat oluşturdunuz." dedi.