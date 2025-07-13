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İTÜ mezuniyetinde skandal olay! Ayet yazılı pankartı hazmedemediler

İstanbul Teknik Üniversitesi mezuniyet töreninde bir grup, öğrencilerin açtığı En'am Suresi 162. ayetin yazılı olduğu pankartı engellemeye çalıştı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 09:03 - Güncelleme:
İTÜ mezuniyetinde skandal olay! Ayet yazılı pankartı hazmedemediler
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İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal bir olay yaşandı.

Diplomasını alıp sahneye çıkan bir grup öğrenci, En'âm Suresi 162. ayetin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Başka bir grup ise "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir" yazan pankartın önüne geçerek görüntü verilmesini engellemeye çalıştı.

Ayete yönelik hazımsızlıklarını gözler önüne seren grup ile pankartı taşıyan öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

Grup pankartın önünde "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı attı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eden grup, sosyal medyada paylaştıkları tweetler ile "Kur'an bizi temsil etmiyor" dedi.

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