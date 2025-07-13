İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal bir olay yaşandı.

Diplomasını alıp sahneye çıkan bir grup öğrenci, En'âm Suresi 162. ayetin yazılı olduğu bir pankart açtı.

Başka bir grup ise "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir" yazan pankartın önüne geçerek görüntü verilmesini engellemeye çalıştı.

Ayete yönelik hazımsızlıklarını gözler önüne seren grup ile pankartı taşıyan öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

Grup pankartın önünde "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı attı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eden grup, sosyal medyada paylaştıkları tweetler ile "Kur'an bizi temsil etmiyor" dedi.