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  • İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Maaş ödemeleri yapıldı
Güncel

İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Maaş ödemeleri yapıldı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

17.01.2020  17:44 - Güncelleme: 17.01.2020  17:48

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