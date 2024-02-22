İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'dan CHP'ye tepki: Böyle rezillik olur mu?

İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğine yaptığı ziyarette seçimlere ayrı girme kararı aldıkları günden beri partilerine yönelik sistematik bir operasyon yapıldığını söyledi.

Parti meclis üyeleri Bora Kılıç, Yakup Fındık, Hafız Şirazi'nin istifa edip CHP listelerinde olduğunu aktaran Kavuncu, "Böyle bir rezillik olur mu? Bu operasyon değil de nedir" tepkisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenlerin CHP genel başkanlığına uygun görmeyip devirdiğini kaydeden Kavuncu, "Bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor" dedi.