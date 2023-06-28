CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün canlı yayına çıktı. Bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıkladı.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER...

Merdan Yanardağ'ın "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.

Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" sözlerine tepki yağdı.

TUTUKLANDI

Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ

Teröristbaşına övgüler düzen ve tepki alan Yanardağ'a ise önce CHP ardından İYİ Parti destek çıktı.

Seçim boyunca PKK terör örgütünden destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında; "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: YANARDAĞ'I SAVUNACAĞIZ!

Öte yandan CHP'li Özgür Özel de Merdan Yanardağ'a destek mesajı vererek "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

BİR DESTEK DE İYİ PARTİ DEN

Kılıçdaroğlu ve Özel'in desteğine tepki yağarken İYİ Parti de sahneye çıktı.

Milliyetçi söyleme rağmen PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'den de Merdan Yanardağ'a destek yağdı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Merdan Yanardağ'a destek vererek şu açıklamaları yaptı:

Merdan Bey'e geçmiş olsun. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez.