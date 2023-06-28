İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0629
  • EURO
    28,5031
  • ALTIN
    1597.8
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti de geri kalmadı! Başdanışman, teröristbaşını öven Yanardağ'a destek çıktı
Güncel

İYİ Parti de geri kalmadı! Başdanışman, teröristbaşını öven Yanardağ'a destek çıktı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a CHP'nin destek çıkmasının ardından İYİ Parti de şaşırtmadı. Teröristbaşını öven Yanardağ'a sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baş danışmanı Turhan Çömez, 'Tutuklanması, yargılanması kabul edilemez.' diyerek desteğini açıkladı.

28 Haziran 2023 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
İYİ Parti de geri kalmadı! Başdanışman, teröristbaşını öven Yanardağ'a destek çıktı
ABONE OL

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün canlı yayına çıktı. Bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıkladı.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER...

Merdan Yanardağ'ın "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.

Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" sözlerine tepki yağdı.

TUTUKLANDI

Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ

Teröristbaşına övgüler düzen ve tepki alan Yanardağ'a ise önce CHP ardından İYİ Parti destek çıktı.

Seçim boyunca PKK terör örgütünden destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında; "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: YANARDAĞ'I SAVUNACAĞIZ!

Öte yandan CHP'li Özgür Özel de Merdan Yanardağ'a destek mesajı vererek "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Hukuku, Merdan Yanardağ'ı ve Tele 1'i savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

BİR DESTEK DE İYİ PARTİ DEN

Kılıçdaroğlu ve Özel'in desteğine tepki yağarken İYİ Parti de sahneye çıktı.

Milliyetçi söyleme rağmen PKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'den de Merdan Yanardağ'a destek yağdı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Merdan Yanardağ'a destek vererek şu açıklamaları yaptı:

Merdan Bey'e geçmiş olsun. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.