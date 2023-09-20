İYİ Parti'nin 2024'teki yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurmasının ardından muhalefet kazanı iyice kaymamaya başladı.

Genel seçimlerdeki hezimetin faturasını CHP'ye kesen İYİ Parti, art arda açıklamalarla eski ittifak ortaklarını yerden yere vuruyor.

Bunun son örneği de İYİ Parti GİK Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan oldu. Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuşan Güldoğan, önceki dönem yapılan belediye seçimlerinde oy istedikleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

'İSTANBUL VE ANKARA, HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR'

"Siz bir dönem önce desteklediğiniz insanlara rakip olacaksınız. 'Bunlar iyi belediyeci değil' dediğinizde size 'Siz seçtirmiştiniz' demeyecekler mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Güldoğan, şunları söyledi:

"Öncelikle Ekrem Bey'in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Çünkü parti içinde bir şeyler oluyor onlarda çok net bilmiyorum ama resmi açıklama yapılmadı, aday olup olmayacaklarını bilmiyoruz. İkincisi sonuçta daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun? İstanbul ve Ankara, her zaman daha iyisini hak ediyor."

'EKREM BEY VE MANSUR BEY YETERLİ SİYASAL ANLAYIŞTA DEĞİL'

"Her zaman daha iyisi vardır kimse vazgeçilmez değildir" diyen Güldoğan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli bir siyasal anlayışta olup halkın zaten taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye bambaşka bir Türkiye olacaktı."