11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:53 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:05

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti’nin seçim döneminde HDP’den yardım aldığını belirten Sırrı Süreyya Önder’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine karşılık verdi.

Önder, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin kendilerine pek çok konuda danıştığını belirterek, "Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ağıralioğlu bu sözleriyle HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i hedef aldı.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür diyemeyen herkes, terörün gölgesindedir.

Biz, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.

İYİ Parti'ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur.

Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız."