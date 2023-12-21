6'lı masada cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan kavga devam ediyor. Yerel seçimler öncesinde ittifak yapmayacaklarını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum. Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum" ifadelerini kullandı.

KORKUP MİLLETİN İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİLER

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerel seçimler öncesi ittifak sorularına, "Tüm belediyelerde kendi adayımızla gireceğiz" ifadesiyle yanıt vermiş ve ittifak kapılarını kapatmıştı. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında, "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" diyerek ittifakta köprüleri atmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN CEVAP: BEN O DEFTERİ KAPATTIM

İmamoğlu, Akşener'in bu açıklamaları üzerine yaptığı konuşmada, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum." dedi. "Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok." diyen İmamoğlu, "Eski dost düşman olmaz. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum" ifadelerini kullandı.

TAVŞAN TUZAYIĞLA BOZKURT AVLANMAZ

İttifak tartışmalarında son noktayı, İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural koydu. Sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yapan Vural şunları söyledi; "Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin. Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur. Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün...Yok öyle yağma... Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz."