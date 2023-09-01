İYİ Parti ile Zafer Partisi arasında 'milliyetçi' kavgası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alıp, "Türk milliyetçiliği istek şarkı değildir. Biraz da biz söyleyelim diyemezsiniz. Yanındaki kadroyla Türk milliyetçiliği yapması da Suriyelileri yollaması da mümkün değil" diye konuştu. Özdağ'ın bu ifadeleri, iki parti arasındaki ipleri bir hayli gerdi.

"BOZGUNCULUK BEKLENEN YERDEN YÜKSELDİ"

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterip, "Türk Milli kimliği tarihinin gördüğü en ağır saldırı altındayken ve Türk Milliyetçilerinin birlikteliği tartışma götürmeyecek bir ihtiyaçken bu yaklaşım milliyetçi bozgunculuktur." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN SİYASİ NAMUS DERSİ ALAN..."

Sözlerinin devamında Özdağ'ı hedef almayı sürdüren İYİ Partili Akalın, "Maalesef bu bozgunculuk tam da beklenen yerden yükselmiştir. Bulunduğu bütün yapılarda pozitif katkı vermek yerine bozgunculuk yapmayı meslek edinmiş, kendi partisinin kurucu kadrolarını bile bu kadar kısa sürede dağıtmayı başarmış, 20 yıllık siyasi hayatı boyunca birlikte yürüdüğü 20 kişi bile sayamayacak olan ve nihayetinde Sn Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi namus dersi alan ve bu suretle Türk Milliyetçilerinin siyasi asaletine gölge düşüren birisinden beklenebilecek sözler bunlar" diye konuştu.

ZAFER PARTİSİ'NDEN CEVAP: HADİ ORADAN

Akalın'ın kullandığı ifadelere Zafer Partisi cephesinden de cevap gecikmedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur, "Melez partinin çakma milli güvenlik ve göçten sorumlu genel başkan yardımcısı, Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ'a İYİ Parti'nin sahte milliyetçiliğini ortaya koyduğu için saldırmış. Ne mutlu Türküm diyene sözünden rahatsız olduğunu söyleyen Salim Ensarioğlu ve Türkiye Milleti diyen Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra ile aynı partide Atatürkçülük ve Türk milliyetçiliği yapacakmış. Hadi oradan." ifadelerini kullandı.