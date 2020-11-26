İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9467
  • EURO
    9,4988
  • ALTIN
    461.841
  • BIST100
    1325.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Gök hayatını kaybetti
Güncel

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Gök hayatını kaybetti

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Gök, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gök, 45 yaşındaydı.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 08:51 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:52
ABONE OL

İYİ Parti Strateji ve Toplumsal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dr. Murat Gök, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mavişehir semtindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gök'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Murat Gök'ün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gök'ün ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Gök'le ilgili bir paylaşım yaptı. Gök'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." diyerek taziyelerini iletti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.