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İYİ Parti fena karıştı! Liste kavgası büyüyor

İYİ Parti'de, Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) seçimlerine yönelik delegelere dağıtılan 'oy verilmeyecekler' listesiyle ilgili tartışmalar sürerken, gerilim dün genel merkez binasına da taşındı. Gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, 'Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasp ettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz.' açıklamasında bulundu.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:04
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Bazı il ve ilçelerden gelen ve İYİ Parti'den ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı.

Daha sonra Genel Başkan Meral Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı.

Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ İNSANLAR PARTİMİZE ÇÖKTÜLER"

Daha sonra grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasp ettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz."

İYİ Parti'nin büyümesinin engellendiğini iddia eden Yıldırım, "Genel Başkanımızın yanındayız ama bu yapılanlara da karşıyız. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. Kuruculara sesleniyorum, lütfen partinize sahip çıkın. Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler." dedi.

Genel Başkan ile görüştürülmediklerini ifade eden Yıldırım, "Vekiller sizinle görüşecek, denildi. Birkaç kişi içeriye girdik, güzel bir toplantı yapıyorduk, çayımızı içiyorduk. Bir vekil geldi ve 'Yeter artık atın bunları dışarı' diyerek, üzerimize saldırttı." iddialarında bulundu.

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