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Güncel

İYİ Parti pazarlığı ortalığa döktü! Kılıçdaroğlu'ndan 4 partiye siyasi rüşvet

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeleri karşılığında 4 partiye verdiği siyasi rüşveti açığa çıkardı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Karakış, CHP'nin Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne 54 vekil teklif ettiğini açıkladı.

5 Mart 2023 Pazar 10:00 - Güncelleme:
İYİ Parti pazarlığı ortalığa döktü! Kılıçdaroğlu'ndan 4 partiye siyasi rüşvet
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İYİ Parti'den CHP'yi karıştıracak siyasi pazarlık iddiaları ortaya atıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karakış, yaptığı paylaşımda CHP'nin dört partiye yaptığı teklifi açıkladı.

Karakış açıklamasında CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri için Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti'ye 54 vekil teklif ettiğini belirtti.

Karakış, "CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin KK'yı desteklemesi için. Bugün vekillik karşılığı destek verenler, yarın Erdoğan bakanlık teklif ettiğinde "Hayır" diyecek iradeyi gösterecek mi? TBMM'ye çoğu AKP tabanından gelecek 54 vekil yerleştiriyorsunuz. Zeka küpleri sizi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den gelen açıklamaların, milletvekili adaylarının önemli bir kısmının ön seçimle belirlendiği CHP'de nasıl yankılanacağı ise merak konusu oldu.

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