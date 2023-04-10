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Güncel

İYİ Parti teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nu aday yaptı

İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
İYİ Parti teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nu aday yaptı
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Siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girerken İYİ Parti seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkardı.

YSK'ya aday listesini sunan İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı.

Salim Ensarioğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı gösterilirken oğlu Vejdin Ensarioğlu da yine aynı partiden Diyarbakır 1'nci sıradan listelere girdi.

TERÖRİST BAŞINA EV HAPSİ İSTEMİŞTİ

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Ensarioğlu'nun, yıllar önce terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı skandal açıklamalar ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun 2013'te verdiği bir röportajda terörist başı Öcalan'a ev hapsi istediği belirlendi.

O dönem kapatılan BDP'ye verilen oylarla ilgili konuşan Ensarioğlu, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur." dedi.

"ÖCALAN VİLLADA DA OTURABİLİR"

Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir. Birbirimizi böyle çocuksu hareketlerle, işte yok biz burada tutarız, gibi meseleler değildir. Mesele, bu olayın çözülmesidir. Durum böyle olduğuna göre o zaman Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar gibi imkanlar da tanınmalıdır. Bu olayın bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır."

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