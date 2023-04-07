İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında bakanlık krizi! Rakip çıktı: Hazırım

2023 seçimlerine sayılı bir süre kalırken yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylık krizi sonrası şimdide koltuk savaşları başladı. Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.

"KOLTUĞA TALİBİM" AÇIKLAMASI

Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu yinelemişti.

"BAKANLIK İÇİN RESMEN HAZIRIM"

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Bilge Yılmaz'dan bomba bir adım daha geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapıp resmen Bakanlık istediğini duyurdu.

DEVA PARTİSİ DE İSTEKLİ

Bilindiği üzere DEVA Partisi ekonomi yönetiminin kendi tekellerinde olmasını istiyor. Bu kapsamda İYİ Partili Bilge Yılmaz'a yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.