İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2583
  • EURO
    21,049
  • ALTIN
    1243.48
  • BIST100
    4935.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında bakanlık krizi! Rakip çıktı: Hazırım
Güncel

İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında bakanlık krizi! Rakip çıktı: Hazırım

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala 7'li koalisyonda bakanlık tartışması yaşanıyor. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı yarışında yeni bir aşamaya geçildi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım' açıklamasında bulundu.

7 Nisan 2023 Cuma 11:56 - Güncelleme:
İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında bakanlık krizi! Rakip çıktı: Hazırım
ABONE OL

2023 seçimlerine sayılı bir süre kalırken yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylık krizi sonrası şimdide koltuk savaşları başladı. Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.

"KOLTUĞA TALİBİM" AÇIKLAMASI

Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu yinelemişti.

"BAKANLIK İÇİN RESMEN HAZIRIM"

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Bilge Yılmaz'dan bomba bir adım daha geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapıp resmen Bakanlık istediğini duyurdu.

DEVA PARTİSİ DE İSTEKLİ

Bilindiği üzere DEVA Partisi ekonomi yönetiminin kendi tekellerinde olmasını istiyor. Bu kapsamda İYİ Partili Bilge Yılmaz'a yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.