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Güncel

İYİ Parti ve HEDEP'ten istediğini alamayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na koştu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İYİ Parti ve HEDEP'ten olumsuz cevap aldıktan sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

8 Aralık 2023 Cuma 15:32 - Güncelleme:
İYİ Parti ve HEDEP'ten istediğini alamayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na koştu!
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14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde hezimete uğrayan CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmalarıyla çalkalandı.

Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimler arasında yer alıyordu. Öyle ki; CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini 'değişimciler'in adayı Özgür Çelik'in kazanmasının ardından gözler CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na çevrilmişti.

İYİ PARTİ VE HEDEP'TEN OLUMSUZ CEVAP

Kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özgür Özel, 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özgür Özel genel başkan olduktan sonra yerel seçimler için hemen düğmeye bastı ve ilk olarak İYİ Parti'nin kapısına gitti.

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetti ve 13 Eylül'de aldığı "81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme" kararını değiştirmedi.

İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye karar verirken, 14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren HEDEP'in tutumu merak ediliyordu.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

TÜM KAPILAR KAPANDI, KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

İYİ Parti ve HEDEP'in ittifak kapılarının kapatmasının ardından Özgür Özel, bu sabah partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

YEREL SEÇİMLER ELE ALINDI

Yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi olduğu tahmin edilen ziyaretin 'nezaket ziyareti' kapsamında olduğu belirtildi.

Ziyaretin ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

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