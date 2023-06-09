İYİ Parti, 14 Mayıs 28. Dönem Genel Seçimleri'nde yüzde 9,75 oranında oy aldı. İYİ Parti'liler bekledikleri yüzde 14 oy oranından daha az oy oranı alınmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı da yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde de Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğraması sonrasında günlerce sessizliğini bozmadı. Parti içinde ise seçim sonucunda yaşanan başarısızlık, siyasi tutumdaki yanlışlar ve oylardaki düşüşler gerekçe gösterilerek art arda istifalar yaşandı. Hatta İYİ Parti'lilerin eleştirileri sosyal medyada ayyuka da çıktı.

"AKŞENER'E KARŞI TERBİYESİZLİK VE HADSİZLİK..."

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, seçim sonrasında hem parti içinde yaşanan eleştiriler hem de bu eleştirilerin sosyal medyaya taşınması sonrasında manifesto gibi bir açıklama yayınladı. Poyraz, Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik yapıldığını belirttiği açıklamasında "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ!

Seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'de istifa depremi yaşanmıştı. İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından partisinden istifa etti. "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu." diyen Çıray, istifasını duyurdu.

Çıray'ın istifa mektubu şöyle:

Aziz Türk milleti, İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Amacım, ülkemizi girdiğimiz demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak ve bunun için de bir milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmaktı. Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey lâiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti."

2020'DE SÖZ KONUSU HEDEFE İLK DARBE VURULDU

"Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de gurup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Sayın Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

MASADAN KALKILMAYISIYLA BİR ŞOK DALGASI ORTAYA ÇIKTI

Aziz Türk Milleti, "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam," denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM

"Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.

"MERAL HANIM TORUN SEVSİN"

Öte yandan, seçim sürecinde partiden Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla başlayan değişim sancıları, seçim yenilgisiyle hararetlendi. Son olarak Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.

Akşener'in başarısız bir süreç geçirdiğini belirten Baykal, Akşener'i torun sevmeye davet etti. "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyen Baykal, "Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA YANLIŞTI"

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. "6'lı masa yanlıştı" diyen Ağıralioğlu, "Masa, tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü." ifadelerini kullandı.