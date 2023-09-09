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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Katipoğlu istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Katipoğlu istifa etti
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Katipoğlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde kurmuş olduğumuz İYİ Parti'nin, büyük bir onur ve gururla temsil ettiğim Yozgat İl Başkanlığı görevinden, Genel Başkanım, il yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla yapılan ortak istişareler sonucu ayrılmış bulunmaktayım. Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

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