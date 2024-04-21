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Güncel

İYİ Parti'de bir istifa daha! Ayrıldığını açıkladı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AA21 Nisan 2024 Pazar 20:00 - Güncelleme:
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ayrıldığını açıkladı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin önünde bir kongre süreci olduğunu ve Meral Akşener'in Genel Başkanlığa aday olmayacağını açıkladığını anımsattı.

İYİ Parti'nin yaşadığı cendereden çıkabilmesinin, mevcut genel başkan adaylarının rekabetinin yarattığı atmosferle mümkün olmayacağını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte umudum başkaydı. Parti olarak geldiğimiz noktayı ortak akıl ile ele almalı ve meseleyi genel başkanlık rekabetinin ötesine taşımalıydık. İYİ Parti'nin meselesi kimin genel başkan olacağı değil, partinin nasıl yeniden toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşeceğidir. Görüyorum ki bu noktanın çok uzağındayız. Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor. Ancak seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti'den ayrılıyorum."

İYİ Parti'de birlikte çalışma fırsatı yakaladığı tüm vatanseverlere minnettar olduğunu ifade eden Yılmaz, başta genel başkan adayları olmak üzere herkese kongrede başarılar diledi.

Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Genel Başkan Akşener'i istifaya davet ederek, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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