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Güncel

İYİ Parti'de 'büyük kopuş' sürüyor! 'İç yüzlerini gördüm' diyerek istifa etti

Terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı HDP ile görüşen ve terör elebaşlarından destek mesajları alan 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'de peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'li Pelin Gündeş Bakır istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Pelin Gündeş Bakır, 'Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum.' dedi.

2 Mayıs 2023 Salı 01:28 - Güncelleme:
İYİ Parti'de 'büyük kopuş' sürüyor! 'İç yüzlerini gördüm' diyerek istifa etti
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HDP'li 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti, son dönemde üst üste istifa şoku yaşıyor. İYİ Parti ile yollarını ayıran son isim ise Pelin Gündeş Bakır oldu.

"ÇOK DÜŞTÜK, TOPARLAYAMIYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 7'li koalisyondaki liste krizleri sonrasında yaptığı paylaşımla, partilerinin baraj altında kaldığını itiraf etmişti. Çıray, geçtiğimiz gün de "Çok düştük toparlayamıyoruz" diyerek İYİ Parti'nin içine düştüğü durumu özetlemişti.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR: İYİ PARTİ'NİN İÇ YÜZÜNÜ GÖRDÜM

Bir süredir İYİ Parti'de siyaset yapan Pelin Gündeş Bakır da sosyal medya hesabı üzerinden yaptıüğı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. "İç yüzünü gördükten sonra böyle bir partide siyaset yapmak istemiyorum." diyen Bakır, "Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum." dedi.

"BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPAMAM"

Bakır paylaşımında, "Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." ifadelerini kullandı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: MASAYA TERÖRÜN GÖLGESİ DÜŞTÜ

İYİ Parti'de kritik görevlerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu da zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, "Kurduğumuz masada pusu kuruldu, masaya terörün gölgesi düştü" diyerek partisinden istifa etmişti.

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