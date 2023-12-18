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İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor: 21 kişi görevi bıraktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İYİ Parti ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 21 kişi, görevlerinden istifa etti.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor: 21 kişi görevi bıraktı
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İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 10 asil, 11 yedek olmak üzere 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa verdiğini belirtti.

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Daş'ın belediye başkan aday adaylığı için bir süre önce görevinden istifa ettiğini hatırlatan İbil, Daş'ın aday adaylığını onaylamadıklarını, ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemediklerini söyledi.

İbil, Daş'tan sonra başkanlık görevine gelen Şahin Zengin ile çalışmak istemediklerini kaydederek, "Eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak istifa kararı aldık." dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Şahin Zengin de AA muhabirine, Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerin istifa ederek yönetimi düşürmeye çalıştığını belirterek, "Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız." ifadesini kullandı.

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