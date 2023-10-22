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İyi Parti'de istifa depremi

İyi Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarında 300 kişi, istifa ettiklerini açıkladı.

İHA22 Ekim 2023 Pazar 17:37 - Güncelleme:
İyi Parti'de istifa depremi
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İYİ Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarından 300 kişi, parti genel merkezine tepkili olduklarını ileri sürerek istifa ettiklerini açıkladı.

Konuya dair Sümer Park'ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.

Diğer bir partili Turan Çatal ise istifaların bir öyküsünün bulunduğunu kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu belirtti.

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.

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