İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6939
  • EURO
    31,1422
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7683.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor!

Mali müşavir ve bağımsız denetçi Hüseyin Şensoy, İYİ Parti'den istifa etti.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor!
ABONE OL

MHP'den 2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve 2022 yılında İYİ Parti'ye geçen Hüseyin Şensoy, partisinden istifa etti. Mali müşavir ve bağımsız denetçi olan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti yönetimini eleştirerek, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in çağrısı üzerine arkadaşlarımızla heyecan ve umutla katılım sağladığımız parti üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz yıl içinde genel merkezin aldığı siyasi kararlarındaki tutarsızlıkların tabanda karşılık bulamaması, halkta umut olamamasını birlikte getirmiştir. Bu duruma tepki olarak çoğu arkadaşımız istifalarını vermiş bulunmaktadır. Hedefin, umut ve heyecanın olmadığı kişisel egonun tavan yaptığı bir yerde durmanın da artık anlamı kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz süre içinde tarafıma destek olan iyi arkadaşlara görevleri süresince kolaylıklar dilerim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.