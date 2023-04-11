İYİ Parti'de istifalar durdurulamıyor! Kabul edilemez ve doğru değil

İYİ Parti 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3. sırada Hilmi Kahraman açıklanmıştı. Kahraman yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında YSK'ya istifa için başvuruda bulunduğunu belirten Kahraman, "3 Mart'ta 'bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor' deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'nde aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.