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Güncel

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu pişmanlığı! İtiraf etti: İçim el vermeyerek oy verdim

14-28 Mayıs tarihlerinde büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyonun ortağı İYİ Parti'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye oy verdiğinin pişmanlığını yaşayan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 'İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim.' itirafında bulundu.

1 Ağustos 2023 Salı 09:49 - Güncelleme:
İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu pişmanlığı! İtiraf etti: İçim el vermeyerek oy verdim
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14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyonun ortakları arasında kriz, tartışma ve itirafalar sürüyor. Canlı yayına katılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın hezimetle ilgili "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi. Kemal Bey'e oy istediniz mi" sözleri karşısında sinirlenen Hatipoğlu "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" ifadelerini kullandı.

"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk.

Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.

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