İYİ Parti'de koltuk yarışı! Bir isim daha adaylığını açıkladı

İYİ Parti'de dün kurultay hareketliliği zirve yaptı. Aday olup olmayacağı merakla beklenen Meral Akşener, genel başkanlığı bırakacağını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Akşener, "Genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Her defasında bireysel çıkarlarımı, kısa vadeli potansiyel kazanımları ve yapılan her türlü 'cazip' teklifi bir kenara bırakıp, sahip olduğum ahlaki değerleri, cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldım" ifadelerini kullandı.

3'ÜNCÜ ADAY DERVİŞOĞLU

Akşener'in kararını duyurması sonrası İyi Parti'de aday sayısı hızla artmaya başladı. Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'ın ardından dün İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı. Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" dedi.

4'ÜNCÜ ADAY KORAY AYDIN

Dervişoğlu'nun adaylığını duyurmasının hemen ardından İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın da yarışa dahil oldu. Aydın açıklamasında, "Genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağım" bilgisini paylaştı.

ÖZLALE İSTİFA ETTİ

Partideki son gelişmeler üzerine bir istifa haberi de İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Yerel seçimlerde İyi Parti'nin İzmir adayı da olan Özlale, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E GÖNDERME: İYİ PARTİ'MİZİN BAHARI GELDİ

Akşener'in kararına en dikkat çekici yorumlardan biri İyi Partili Günay Kodaz'dan geldi. Aynı zamanda genel başkan adayı da olan Kodaz, Akşener'e gönderme yaparak, "Çok şükür İyi Parti'mizin baharı geldi" paylaşımında bulundu.

Fotoğraftaki: Bilge Yılmaz

ADAY SAYISI ARTABİLİR

ÖTE yandan kurultay öncesi birçok partilinin Koray Aydın ismi üzerinde uzlaşıya vardığı da iddialar arasında yer alıyor. Partili kaynaklar, en az 5-6 adaylı bir kurultay beklendiğini aktardı. Adaylığını açıklaması muhtemel diğer isimler arasında Uğur Poyraz ve Bilge Yılmaz da yer alıyor.