14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin de aday listeleri kesinleşti. Yedili Masa'nın ortakları CHP ve İYİ Parti'de liste krizi baş göstermişti.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

İSTİFA ETTİ

2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, yapılan açıklamada 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı.

Tosun, istifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu.