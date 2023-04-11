İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2904
  • EURO
    21,0269
  • ALTIN
    1241.62
  • BIST100
    5123.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'de kopuş sürüyor: Hem partiden hem de adaylıktan istifa etti
Güncel

İYİ Parti'de kopuş sürüyor: Hem partiden hem de adaylıktan istifa etti

Listelerin açıklanmasının ardından İYİ Parti'deki istifalara bir yenisi eklendi. Yalova'da İYİ Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olan Elif Akyol Tosun hem partiden hem de adaylıktan istifa etti.

11 Nisan 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
İYİ Parti'de kopuş sürüyor: Hem partiden hem de adaylıktan istifa etti
ABONE OL

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin de aday listeleri kesinleşti. Yedili Masa'nın ortakları CHP ve İYİ Parti'de liste krizi baş göstermişti.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

İSTİFA ETTİ

2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, yapılan açıklamada 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı.

Tosun, istifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa ettiğini duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.