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İYİ Parti'de şimdi de anket rezaleti! ''Para teklif ettiler''

Seçim hezimeti sonrası 6'lı masadan gelen ifşalara yandaş anketçiler de katıldı. Anketçi Kemal Özkiraz, İYİ Parti'nin seçim anketlerinde kendilerini yüksek gösterme karşılığında para teklif edildiğini söyledi. Özkiraz, “Ben değil, Konda kabul etti ve Fatih Akşener'in oyuncağı oldu” dedi. Konda'nın martta % 15,7 gösterdiği İP, %9.7 oy almıştı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
İYİ Parti'de şimdi de anket rezaleti! ''Para teklif ettiler''
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İYİ Parti'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Anketçi Kemal Özkiraz, seçim öncesi İYİ Parti'nin oy oranlarının fazla gösterilmesi için kendisine para teklif edildiğini iddia etti.

İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın açıklamalarının ardından bir iddia da anketçi Kemal Özkiraz'dan geldi. TELE1 yayınında konuşan Özkiraz, Konda Araştırma'nın Fatih Akşener tarafından yönetildiğini söyledi.

Özkiraz, "Bekir Ağırdır devre dışı bırakılarak, Konda araştırma tamamen Fatih Akşener'in oyuncağı yapıldı. Konda'nın oğul Akşener tarafından yazılan anketleri partinin sosyal medya ajansı tarafından reklam olarak haber hesaplarına yayınlatıldı" dedi.

Konda'nın Ocak 2023 anketinde İYİ Parti'nin oy oranı 17.9 seçime günler kala yapılan ankette ise 12.4 olarak gösterilmişti. Diğer anket şirketleri ise İYİ Parti'nin 7 ile 10 arasında oy alacağını belirtmişti.

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