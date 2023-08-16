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İYİ Parti'de sular durulmuyor! ''Akşener milletvekili borsası kurdu!''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener hakkında ki iddiasıyla gündeme geldi. Ertugan, eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın mesajlaşmasını paylaşarak, 'Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız' dedi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 02:20 - Güncelleme:
İYİ Parti'de sular durulmuyor! ''Akşener milletvekili borsası kurdu!''
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İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını sosyal medyadan paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"

Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.

"SİYASİ DOLANDIRICI DEMİŞTİM..."

İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."

"MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"

Ertugan şunları da ekledi: Al sana belge 1. İstanbul Kurucu Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısısınız.

ERTUGAN VE BAZI İSİMLER PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

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