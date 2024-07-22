Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Kamuoyuna Duyuru. Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.



AYLİN CESUR İSTİFA KARARI ALMIŞTI

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, öğle saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Aylin Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İYİ Partililer, bugün itibarıyla İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ersagun Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 8 oldu.