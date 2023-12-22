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İYİ Parti'de tansiyon düşmüyor! Görevden alındılar

İYİ Parti'de görevden almalar sürüyor... İYİ Parti'de son olarak Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimi görevden alındı.

22 Aralık 2023 Cuma 11:34 - Güncelleme:
İYİ Parti'de tansiyon düşmüyor! Görevden alındılar
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.

Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

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