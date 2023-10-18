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İYİ Parti'de toplu istifa

Amasya'da İYİ Parti İl Başkanı Birol Çapkınoğlu ile aralarında kurucu üye ve yöneticilerin bulunduğu yaklaşık 300 kişi, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 17:55 - Güncelleme:
İYİ Parti'de toplu istifa
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Çapkınoğlu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Eser, Merzifon İlçe Başkanı Saffet Keleş ve bazı partililerin katılımıyla il başkanlığında, yaklaşık 300 kişinin istifa kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstifalarını Amasya siyasetinde atılması gereken bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Çapkınoğlu, partilerinin genel merkezleri ile yaptıkları istişare doğrultusunda istifa kararı aldıklarını söyledi.

Amasya'da İYİ Parti'nin il başkanlığı görevini bir yıldır yürüttüğünü anlatan Çapkınoğlu, "Bugün itibarıyla il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Amacımız, emek verdiğimiz İYİ Parti'ye asla zarar vermek değildir. Bunu Amasya siyasetinde yapmamız gereken bir adım olarak görüyorum. Geldiğimiz noktada istifa, zaruri hale gelmiştir. İlçe başkanlarımız da 'Beraber geldik, beraber gideriz' dediler. Partimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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