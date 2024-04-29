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İYİ Parti'de üst düzey isim görevinden istifa etti!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey isim görevinden istifa etti!
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Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nde Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkan seçildiğini anımsattı.

"Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Usta, çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığı istişareler sonucunda adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldığını ve bu kararını kamuoyuyla da paylaştığını hatırlattı.

Usta, şunları kaydetti:

"Aldığım bu kararda, İYİ Partinin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

Sayın Müsavat Dervişoğlu, 'abi' diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir genel başkan adayına desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır. Bu nedenle, kongre günü salonda, televizyon ekranlarında da söylediğim üzere grup başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubu'na istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İYİ Parti Grubu'nun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

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