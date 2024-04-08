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İstifa kararını açıkladı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden aldığı kararı duyuran Özlale, 'Geldiğimiz noktada siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.' dedi.

DHA8 Nisan 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
İstifa kararını açıkladı
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu.

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir süredir 'İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Özlale, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve yüzde 3,64 oy alarak 4'üncü olmuştu.

AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadelerini kullandı.

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