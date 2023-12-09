İYİ Parti'de yeni deprem kapıda! İstifa kararı alacaklar

Teşkilatın isteğine karşın GİK'in CHP'ye kapıyı kapatması İYİ Parti'de rahatsızlık oluşturdu.

Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iş birliği teklifinin ikinci defa reddedilmesinin ardından İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.

İl ve ilçe teşkilatlarında belediyeleri kazanamayacağı düşüncesinin hakim olduğunu belirten partililer, oy oranının gerilemesinin istifaları da artırabileceği endişesi üzerinde duruluyor.

4 VEKİL BİRDEN KAYBETTİ

Partinin kısa süre içinde 4 vekil kaybetmesine dikkat çekilerek son olarak yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifası 'beklenmedik' olarak değerlendiriliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski Özel Kalem Müdürü Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın yanı sıra parti içinde kırgınlar olarak anılan Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile birlikte birkaç kişinin daha önümüzdeki dönemde parti ile yollarını ayırabilecekleri belirtiliyor.

AKŞENER'E İNCE MUAMELE



CHP, iş birliği teklifini geri çeviren İYİ Parti'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisi üzerinde kurduğu baskının benzerini uygulamayı planlıyor. Muharrem İnce, oyları böldüğü ve olası yenilginin sorumlusu olacağı şeklinde baskı altına alınmıştı. İş birliği teklifinin ret edilmesinin ardından, kendi rotasını çizen CHP seçim sürecinde eski ortağını yıpratacak.

YENİ SUÇLAMALAR GELECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin masadan kalkıp oturmasını seçimin mağlubiyetlerinden biri olarak değerlendiren CHP bu seçim de de İYİ Parti'ye yeni ithamlar yöneltecek. İnce'yi çekilmek zorunda bırakan taktiğin İYİ Parti ve Meral Akşener üzerinde uygulanacağı ileri sürülüyor. Sosyal medya, partideki üst düzey isimlerin söylemleri, parti seçim propagandası ile İYİ Parti'nin oyları böldüğü belirtilip olası yenilgide sorumlu olarak İYİ Parti gösterilecek.

9 SAATTE KARAR VERDİLER



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere müstakil girme kararı verdikleri Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının 9 saat sürdüğünü söyledi. Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Akşener, üçüncü seçeneğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Akşener, "İlk defa bir siyasi partide insanların, GİK üyelerinin birbirine argümanlarla hitap ettiği, birbirini kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık biz" dedi.