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İYİ Parti'deki istifa sonrası çok konuşulacak çıkış: İmamoğlu satın aldı

Yerel seçimlerde CHP'nin iş birliği teklifini kabul etmeyen İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrası İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ağır bir ithamda bulunarak 'İmamoğlu satın aldı' ifadesini kullandı. Arslan daha sonra yorumunu sildi.

7 Aralık 2023 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
İYİ Parti'deki istifa sonrası çok konuşulacak çıkış: İmamoğlu satın aldı
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İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor.

Kaynayan kazana dönen partide peş peşe istifa haberleri gelirken buna bir yenisi daha eklendi.

Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU SATIN ALDI"

Yanıkömeroğlu'nun istifa etmesinin ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir yorum dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na ağır bir ithamda bulundu.

Sosyal medya hesabından Yanıkömeroğlu'nun istifa haberine cevap veren Arslan, "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı.

Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

  • Yüksel Arslan
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