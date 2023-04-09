İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'deki istifalar Gelecek Partisi'ne sıçradı!
Güncel

İYİ Parti'deki istifalar Gelecek Partisi'ne sıçradı!

7'li koalisyondaki adaylık krizinin ardından peş peşe yaşanan istifalar devam ediyor. İYİ Parti'deki toplu istifaların ardından Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan da partisinden istifa ettiğini bildirdi.

AA9 Nisan 2023 Pazar 20:29 - Güncelleme:
İYİ Parti'deki istifalar Gelecek Partisi'ne sıçradı!
ABONE OL

Uçkan, yazılı açıklamasında, 3 yıldır görev yaptığı partisinde son 1,5 yıldır Malatya İl Başkanlığı görevini genel merkezin talebi doğrultusunda ifa etiğini belirtti.

Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıktığını dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:

"Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir. Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık. 'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz. Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.