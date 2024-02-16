İYİ Parti'deki kavganın perde arkası ortaya çıktı! Akşener'e aday dayatması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara adaylarını tanıtmak için teşkilat ile bir araya geldi. Çubuk ve Etimesgut adaylarının ilanı sonrası ortalık bir anda karıştı. Akşener, yumruklaşmaları endişeli gözlerle izlerken, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Etimesgut ve Çubuk'ta partinin ilçe başkanlarının aday gösterilmesi gerektiği görüşünü Akşener ve parti yönetimine bildirdi. Yıldırım, partinin tabanının ve teşkilatının korunması için ilçe başkanlarının adaylığının en doğru karar olacağını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, İYİ Parti'nin A Takımı'ndan bir isim, Akşener ve yönetimin bu durumu kabul ettiğini söyledi. Yener Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'a da isimleri bildirdi.

AKBURAK OLDUBİTTİYE GETİRDİ

İYİ Partili yönetici, Akburak'ın kendisine bildirilen listeye itiraz etmediğini belirtti. Akburak, Çubuk adayı olarak Halil İbrahim Özdemir'in tanıtılması sırasında araya girerek kendi adayı olan Korhan Merki'yi duyurdu. Akşener ve Yıldırım, oldubitti karşısında sessiz kalınca teşkilat üyeleri büyük tepki gösterdi.

FATURA YENER YILDIRIM'A KALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yumruklu kavga ve protesto sonrası ek binadaki odasına geçti. Yaşanan kaotik ve utanç dolu görüntüler sonrası Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

BURAK AKBURAK'A ODASINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İYİ Partili üst düzey yönetici, Burak Akburak'ın yaptığı hareket nedeniyle Akşener'in hışmına uğradığını da sözlerine ekledi. Ortalığın daha da karışmaması adına Akburak'ın görevden alınmadığı belirtiliyor.