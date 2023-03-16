''İYİ Parti'den ayrılacak mısınız?'' sorusuna Ağıralioğlu'ndan imalı cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldıktan sonra dönme kararı almasının ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bir konuşan Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım." diyerek imalı bir açıklama yaptı.

"SOL AYAĞIMA YASLANARAK YÜRÜYORUM, BU DURUMDAN RAHATSIZIM"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Ağıralioğlu'nun sağ ayağında burkulma olduğu için "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullandığını aktardı.

Canova'nın Ağıralioğlu ile görüşmesine ilişkin açıklamaları şöyle:

Kendisini aradım, öğrendim ki sağ ayağında bir burkulma olmuş. Geçmiş olsun dedim. 'Ne yapacaksınız?' diye sorduğumda esprili yanıt aldım. "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" dedi. Üstü kapalı olarak "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" soruma cevap verdi ve 'Sağ ayağıma basamadığım için mutsuzum' dedi. "Memleketin güçlü bir yürüyüşe ihtiyacı var" diye de ekledi.

İYİ Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken bu meseleye olumsuz yaklaşan, seçmende küskünlük oluşturacağını söyleyen isimler arasındaydı Yavuz Ağıralioğlu. Başından beri söylemi değişmedi. "İktidarda eleştirdiğimiz unsurları biz yapmamalıyız" diyen bir isimdi.