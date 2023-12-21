İYİ Parti'den CHP'ye 'ahlaksız operasyon' suçlaması

CHP ile İYİ Parti restleşmesi devam ediyor.

İYİ Parti Genel Merkezi yazılı bir açıklama yaparak, 'partiye yönelik siyasi operasyonların' sürdüğünü, partili meclis üyeleri ve belediye başkanlarına adaylık teklifleri yapıldığı belirtildi.

İsim verilmeden CHP ve İYİ Parti'den ayrılan bazı isimlere işaret edilen açıklamada, partililerin bazı vaatlerler yollarından saptırılmak istendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İYİ Parti'mizin desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize etik dışı bir mesaj verme çabasındadır. Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır.