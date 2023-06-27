İYİ Parti'den CHP'ye İstanbul ve Ankara resti! ''İyi aday çıkarsınlar kazansınlar!''

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de 'değişim' sancıları baş gösterdi, İYİ Parti'de peşi sıra istifalar gözlemlendi.

Öte yandan koalisyonun iki baş aktörü CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına geldi.

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti.

"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen Kılıçdaroğlu, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti.

AKŞENER'DEN CHP'YE SALVO: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIDIR

Tam da bu noktada gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi... Akşener, geride bıraktığımız gün gerçekleşen İYİ Parti Kurultayı'nda CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.

'ÖMER SEYFETTİN'İN DİYETİNE DÖNDÜ BU İŞ'

CHP'den istenilen 15 milletvekiline dair konuşmaya devam eden Akşener; "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Gelelim beraber girdik, seçime girdik. Ama biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılanmış hissettim, çok çaresiz hissettim." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN KAZANILMASININ SEBEBİ HDP DEDİNİZ, SİZ HAYATTA BAŞARILAR"

Aynı masaya oturduğu CHP ve diğer ittifak ortaklarına ithafen konuşan Akşener, "Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Yani 45 ilde sayın Mansur Yavaş'la büyük çoğunluğu olan, CHP'den bir kişinin çağırılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Seçimlerde milletvekili adaylarımız bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diyerek oy istediler. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, anlıyorum korktunuz biraz ipin ucu kaçtı, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir demeniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken daha önce şehit yakınına ettiği sinkaflı küfürle hafızalardaki yerini tutan İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan CHP'ye ittifak resti geldi.

"İYİ PARTİ HER YERDE SEÇİME GİRMELİ, AKSİ HALDE PARTİYİ BÜYÜTEMEYİZ"

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Türkkan, İYİ Parti'nin millete güvenerek seçime gitmek zorunda olduğunu belirterek, "CHP'yle giderken bir tek amaç başarılı olmak. Başarılı olduğumuz yerde ödül alamıyoruz. Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz. Bizim partiye gelen ne? Hiçbir şey yok!" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE ANKARA RESTİ

Sözcü TV'de kayıtlara geçen bu ifadeler sonrası topa yandaş İsmail Saymaz girdi ve Lütfü Türkkan'a "İstanbul ve Ankara kaybedilirse? Onda bir sorumluluk olmayacak mı? Tamamen mi kapalısınız ittifaka?" sorularını yöneltti.

Bunun üzerine Türkkan, "Ya arkadaş, orada sorumluluk burada sorumluluk! İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar! Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız" resti çekti.

"TABANIMIZ İTTİFAK İSTEMİYOR, CHP SOPASI YEMEK İSTEMİYORUZ"

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vuran sözlerini anımsatan Türkkan, "Meral hanımın sözlerinin sonra salonun nasıl coşkuyla alkışladığına tanıklık ettiniz. Yani tabanımız bunu (CHP'yi) istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor! CHP sopası yemek istemiyoruz!" dedi.

CHP'YE PAYLAŞIMLI GÖNDERME

Türkkan'ın ilgi yayını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım CHP'ye gönderme yapması da dikkatlerden kaçmadı. Türkkan, "Biz Türk milletine güvenen bir partiyiz. Milletimizin sesine kulak vereceğiz" dedi.

İYİ Parti'nin kurumsal kimliği altında her yerde seçime girmesi ve aday çıkarması gerektiğini savunan Lütfü Türkkan, "İYİ Parti kurumsal kimliği altında seçime her yerde girmeli. Girmek zorunda! Aksi halde bu partiyi bizim büyütme şansımız yok" şeklinde konuştu.