İYİ Parti'den CHP'ye 'kent uzlaşısı' ayarı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan çifte yenilgi sonrasında Millet İttifakı'ndan ayrılan ve yerel seçimlere 81 ilde 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz derinleşiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geride kalan gün Manisa'daki İYİ Parti seçmeninden CHP adaylarına destek istedi.

"Aman ha arkamızda durun sakın bize kaybettirmeyin." diyen Özel, "Ayrıca şunu unutmayın, eski dosttan düşman olmaz, o belediye İYİ Parti'ye gönül vermiş herkesin de belediyesi olacak" diye konuştu.

Söz konusu çıkışa yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

CHP'YE 'DEM' AYARI: KENT UZLAŞIŞI GİBİ BİRTAKIM KAVRAMLARI BİLMEYİZ



Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuşan Zorlu, bir gazetecinin, "Özgür Özel'in Manisa'da Türkiye ittifakından söz ederek İYİ Parti seçmenine seslendiği" yönündeki sorusuna, "Bilmiyorum böyle bir ittifak mı var? Ben duymadım doğrusu ama bizim ittifakımız milletimizledir. Böyle kent uzlaşışı gibi birtakım kavramları bilmeyiz." diyerek yanıt verdi.

"BİZ NE DEMLENENLERDEN NE DE DEMLEYENLERDEN OLMA DÜŞÜNCESİNE SAHİBİZ"



Sözlerinin devamında, "Milletimize gidiyoruz ve her bir kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek inşallah bu seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağız." diyen Zorlu, "Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte sonuçları göreceğiz." diye konuştu.