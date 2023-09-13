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İYİ Parti'den CHP'ye ''Sezgin Tanrıkulu'' tepkisi: Utanç verici

CHP'li Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Tanrıkulu'na tepki yağarken iftira dolu açıklamaları hakkında soruşturma başlatıldı. Teröristlere destekte sınır tanımayan Tanrıkulu'na CHP'li vekiller arka çıkarken CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, 'Hakaret değil, eleştiri' savunması yaptı. İYİ Partili Ümit Özlale'den Taşkın'a 'Utanç verici!' cevabı geldi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye ''Sezgin Tanrıkulu'' tepkisi: Utanç verici
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da skandal da eksik olmadı. CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her fırsatta teröristleri öven açıklamalara imza attı.

Cuma akşamı katıldığı bir televizyon programında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. FETÖ ve PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken sözler üzerine Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Tüm Türkiye'yi kızdıran bu açıklamalara CHP destek çıktı. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok CHP'li isim Mehmetçik'e iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek açıklamaları yaptı.

Onlardan birisi de CHP'nin İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'dı...

CHP'li vekil Taşkın, sosyal medya hesabından "Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar" diyerek Tanrıkulu'nun iftiralarını aklamaya çalıştı.

İşte bu açıklamalara İYİ Partili isimlerden tepki yağdı. İYİ Partili Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdiği Ümit Özlale, CHP'li vekil Yüksel Taşkın'ın yaptığı paylaşıma sert çıktı.

Ümit Özlale, "İzmir'i temsil etmek için seçilen bu vekilin (!) Şanlı Türk Ordusu'na dil uzatanları savunması kabul edilebilir değildir. İzmir halkını mecliste bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından birbirini suçlayan koalisyon ortakları arasında yerel seçim için üstü kapalı pazarlıklar başlamıştı.

Hatta İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde ittifak olmayacak çıkışı yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Ümit Özlale'yi göstereceklerini açıklamıştı. İstanbul ve Ankara için de "Kendi adayımızı çıkartacağız... Belki bizimki kazanacak" açıklamasını yapmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu için başlatılan soruşturma hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Tunç, "Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddi değil. Konu yargıya intikal etti. Bu noktada soruşturmayla ilgili fezleke TBMM'nin gündemine gelir" ifadesini kullanmıştı.

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