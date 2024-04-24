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İYİ Parti'den hükümete destek: Bu soysuzlara prim verilmemeli

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, “Bayrağımıza kim saygısızlık yapıyorsa gözünü oyarız. Bu saygısızlığa asla ve asla tahammülümüz yoktur. Hükümete çağrımız, bunları not etmeli ve bu soysuzlara prim vermemelidir. Hükümet kayyum baskısına aldırmamalı ve gerekirse kayyum atamaktan korkmamalıdır” dedi.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
İYİ Parti'den hükümete destek: Bu soysuzlara prim verilmemeli
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Yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Çirkin, DEM Parti'nin seçimlerden sonra Türkiye'nin partisi olmak yerine yine "hainlerin siyasi taşeronu" olmayı seçtiğini söyledi. Çirkin, "Seçim kazandıkları bazı il ve ilçeleri 'kurtarılmış bölge' gibi göstermeye çalışan DEM Parti, toplumun sinir uçlarıyla oynarcasına önce İstiklal Marşımıza yasak koymaya kalkışmış, Belediye Meclis toplantılarını Atatürk'e ve Cumhurbaşkanına hakaret malzemesi yapmıştır. Bunlar da yetmemiş gibi şimdi şanlı Türk bayrağımıza saldırılar başlamıştır. Seçim sonrası yaşananlar gösteriyor ki DEM'in niyeti, toplumu germek ve Kürt kardeşlerimizle devleti karşı karşıya getirmektir. İlk tahrik, Van seçimlerinde başlamış ve YSK teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bugüne kadar olaya sorumlu yaklaştığını anlatan Çirkin, "Bu yaklaşımı, 'şimdilik' kaydıyla anlayışla karşılıyoruz. Üzerine basa basa söylüyorum; Kürtler bizim kardeşimizdir, bu vatanın sadık evlatlarıdır. O bakımdan biz de tahrik olmayacağız. Ancak şu da bilinmelidir ki; bayrağımıza kim saygısızlık yapıyorsa gözünü oyarız. Bu saygısızlığa asla ve asla tahammülümüz yoktur. Hükümete çağrımız, bunları not etmeli ve bu soysuzlara prim vermemelidir. Hükümet kayyum baskısına aldırmamalı ve gerekirse kayyum atamaktan korkmamalıdır. Elini korkak alıştırmamalıdır, nasıl başlarsa öyle gider. Zira bu hainlerden ne Kürtlere, ne de vatana hayır vardır. İYİ Parti bu konuda her zaman devletinin yanındadır."

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