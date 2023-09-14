İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9507
  • EURO
    28,9704
  • ALTIN
    1652.4
  • BIST100
    7933.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'den İmamoğlu'na soğuk duş! ''Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak''
Güncel

İYİ Parti'den İmamoğlu'na soğuk duş! ''Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak''

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. 'Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak' diyen Kavuncu, İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışı için böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek 'GİK'in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok.' dedi.

14 Eylül 2023 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
İYİ Parti'den İmamoğlu'na soğuk duş! ''Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak''
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından onayladı. 50 üyeli GİK'te sadece 4 üye karara karşı çıktı.

Alınan kararla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde ittifak yapıldığını ve bunun istenilen değişimi sağlamadığını belirtti.

Partisinin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kavuncu, bunun bedelini de ödediklerini ifade etti.

'BİRİLERİNE SEÇİM KAZANDIRMA STRATEJİMİZ OLMAYACAK'

Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak. Bu adımları atarken, falanca parti seçimi kazanabilir, falanca parti kaybedebilir endişesi veya düşüncesi bizim kararımızı etkilemeyecek." dedi.

'ANKARA'YI DA, İSTANBUL'U DA ÇOK DAHA İYİ YÖNETİRİZ'

Bu kararın bir düşünce değil, altı yılda pratiğini yaşayarak geldikleri nokta olduğunu söyleyen Kavuncu, "Biz Türkiye'yi çok daha iyi yönetiriz, Ankara'yı da, İstanbul'u da çok daha iyi yönetiriz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde 'aday belirleme sürecindeyiz diyerek reddedeceklerini belirterek "GİK'in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.