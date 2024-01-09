İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Altılı Masa'yı yerden yere vurarak yerel seçimlerde "Blöf yapmıyoruz" sözleriyle her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.

"KORKAKLAR"

Akşener geçtiğimiz günlerde yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Buradan ilan ediyorum. Tek başımıza giriyoruz, her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık da benimdir. Sorumluluğu yerine getiririm. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız, çalışacaksınız. Hadi bakalım parmak sallayanlar göreceğiz. İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Parmak uzatanlar, o parmakları teker teker kırarım. Dün yapılan bir televizyon programında gördüm ki dostumuz Türk milletidir" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SERT SÖZLER: KORKTULAR!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef almıştı. Akşener, iki belediye başkanını da korkaklıkla suçladı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.

"PARTİMİZE KURUMSAL OPERASYON YAPILIYOR, BU BİR SAVAŞ İLANI"

Partideki istifalara da değinen Akşener; "Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz, İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz ve bunun sonuçların olumlusu sizindir. Başarısızlık olduğu takdirde benimdir, o sorumluluğu yerine getireceğim. Sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Tamam bu bir savaş ilanıysa benimdir, kabulümdür canla baş üstüne."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TEMENNİMİZ OCAK AYI İÇİNDE BU ADAYLARIMIZI AÇIKLAMA YÖNÜNDE

Aday belirleme ve ilan etme süreçleri sorulan Zorlu, "Manisa ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Genel İdare Kurulumuzda, Samsun ve Antalya Büyükşehir Adaylarımızın isminde de bir uzlaşma sağladık. İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde" diye konuştu.